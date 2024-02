Znane udeleženke izločilnih tekem rokometne lige prvakinj

Ljubljana, 18. februarja - Po današnjih rokometnih tekmah zadnjega kroga v skupinskem delu evropske lige prvakinj so znane vse ekipe, ki so si zagotovile napredovanje. Iz skupine A sta se v četrtfinale neposredno uvrstila madžarski Györ in danski Odense, iz skupine B pa francoski Metz in danski Esbjerg.