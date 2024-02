Izidi biatlonskega SP (2)

* Izidi: - skupinski start 15 km, moški: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 34:50,2 (1) 2. Andrejs Rastorgujevs (Lat) + 15,1 (0) 3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 33,0 (1) 4. Tarjei Boe (Nor) 42,1 (2) 5. Fabien Claude (Fra) 1:02,5 (2) 6. Jakov Fak (Slo) 1:10,9 (1) 7. Sebastian Stalder (Švi) 1:12,0 (0) 8. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:14,9 (3) 9. Eric Perrot (Fra) 1:22,1 (3) 10. Philipp Nawrath (Nem) 1:25,4 (3) ...