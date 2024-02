Vreme: Danes bo pretežno oblačno

V ponedeljek zjutraj in dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo, možne bodo posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Zapihal bo severni veter. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo oblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Čez dan bo še naprej zelo toplo za ta čas.

Vremenska slika: Oslabljena vremenska fronta se zadržuje nad našimi kraji in Balkanom. Nad delom zahodne in srednje Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh s šibkimi vetrovi južnih in vzhodnih smeri doteka vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo manjše plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo pretežno oblačno. Predvsem v Alpah in v krajih južno od nas bo čez dan prehodno rahlo deževalo.

Biovreme: Danes čez dan bo obremenitev popustila, vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. V ponedeljek se bo vremenska obremenitev prehodno ponovno povečala.