Moskva/Varšava/Berlin/Vilnius, 16. februarja - V več ruskih mestih so se danes ob smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega zbrale skupine ljudi. Več sto ljudi se je shodov udeležilo tudi v Varšavi, Berlinu in Vilniusu, manjše število pa tudi v Rigi in Tallinnu.