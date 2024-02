Južna Koreja pričakovano odslovila Klinsmanna

Seul, 16. februarja - Nemški nogometni strokovnjak Jürgen Klinsmann ni več selektor reprezentance Južne Koreje, poročata tiskovni agenciji dpa in AFP. Gre za napovedano in pričakovano potezo. Devetinpetdesetletni nekdanji nemški selektor ni izpolnil pričakovanj in Južne Koreje ni popeljal do finala azijskega prvenstva v Dohi.