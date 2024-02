Mali trgovci opozarjajo na ovire pri poslovanju

Črniče, 15. februarja - Mali trgovci so v Sloveniji izpostavljeni številnim oviram, ki jih prednje postavljajo nelojalna konkurenca, drugačen življenjski slog prebivalcev in številne birokratske ovire, ki jih je v zadnjih letih vse več, so opozorili na letnem srečanju združenja malih trgovcev pri Podjetniško-trgovski zbornici GZS v Črničah na Vipavskem.