V uršulinski cerkvi v Ljubljani Komorni zbor Vikra

Ljubljana, 17. februarja - V uršulinski cerkvi Sv. Trojice bo drevi 4. koncert Sakralnega abonmaja v letošnji sezoni, na katerem bo mogoče prisluhniti Komornemu zboru Vikra, ki deluje pod okriljem Glasbene matice v Furlaniji - Julijski krajini. Koncertni program z naslovom Star(e)s bo odstiral obraze sence in luči v zborovskih delih slovenskih in tujih skladateljev.

Zbor Vikra vodi mednarodno priznana dirigentka, tržaška Slovenka Petra Grassi, ki je v preteklosti med drugim zmagala na prvem državnem tekmovanju Mateja Hubada za slovenske zborovodje Zvok mojih rok.

Grassi je glasbeno izobrazbo pridobila na Glasbeni matici in Konservatoriju za glasbo Giuseppe Tartini v Trstu, kjer je diplomirala iz klavirja in glasbene pedagogike, študirala je tudi kompozicijo. Iz zborovskega dirigiranja je magistrirala na Konservatoriju za glasbo F. A. Bonporti v Trentu, kjer zdaj poučuje zborovsko dirigiranje in zborovsko kompozicijo.

Je dobitnica prve nagrade tekmovanja za zborovske dirigente Le mani in suono v Arezzu, na tem tekmovanju je prejela tudi nagrado za najmlajšega finalista. Maja 2015 je na mednarodnem tekmovanju za mlade zborovske dirigente Europa cantat v Torinu prejela tretjo nagrado. Julija 2019 je v Hongkongu na svetovnem tekmovanju za zborovske dirigente prejela nagrado kot najboljši dirigent po izboru zbora.

Z DPZ Kraški slavček, Vokalno skupino Glasbene matice - Vikro in deželnim mladinskim zborom FJK je na mednarodnih in državnih tekmovanjih osvojila izključno prve nagrade in posebne nagrade za najboljšega dirigenta (Seghizzi, Arezzo, Vittorio Veneto, Bad Ischl, Olomouc, Benetke, Corovivo, Malcesine, Derry).

Julija 2022 je na Mednarodnem zborovskem tekmovanju C. A. Seghizzi s Komornim zborom Vikra prejela prve nagrade v vseh kategorijah, v katerih je tekmovala, nagrado za najboljšega dirigenta, za najboljši program, in osvojila grand prix. Poučuje na akademijah za zborovstvo v Italiji (Arezzo, Parma), vodi mojstrske tečaje za dirigente in zborovske pevce doma in v tujini ter je članica mednarodnih tekmovalnih žirij. Je tudi v izbrani skupini mladih evropskih dirigentov mreže profesionalnih zborov Tenso.

V sezoni 2017-2019 je bila dirigentka Mladinskega zbora dežele Furlanije - Julijske krajine. S Komornim zborom Dekor je na Naši pesmi 2018 zasedla prvo mesto in dobila nagrado za najboljšega dirigenta tekmovanja.

V obdobju 2020-2022 je bila dirigentka reprezentančnega mladinskega nacionalnega zbora Coro giovanile italiano. Kot gostujoči dirigent je junija 2019 koncertirala z Zborom Slovenske filharmonije. Leta 2023 je bila izbrana za sodirigenta Svetovnega zbora mladih na turneji na Hrvaškem, v Sloveniji in na Madžarskem, je zapisano na Spletnem biografskem leksikonu znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu.

Sakralni abonma Kulturnega društva Schellenburg je koncertna ponudba v Ljubljani, ki zapolnjuje vrzel med glasbenimi abonmaji in se je začel jeseni 2011. Obsega osem abonmajskih koncertov letno. Sezona običajno poteka od oktobra do maja. Vsi koncerti se odvijajo v ljubljanski uršulinski cerkvi.

Koncertni programi so sestavljeni iz del slovenske in tuje glasbene zakladnice. Na koncertih je mogoče slišati tako zbore iz ljubiteljske kulture kot profesionalne glasbenike in njihove zasedbe. Vstop na koncerte Sakralnega abonmaja je prost, navaja spletna stran KD Schellenburg.