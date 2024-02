Na osnovni šoli IV v Murski Soboti dobili prizidek

Murska Sobota, 15. februarja - Na Osnovni šoli IV v Murski Soboti, ki je namenjena pouku s prilagojenim programom, so danes predali namenu novozgrajeni prizidek. Z njim so pridobili novo učno stanovanje in štiri učilnice z najsodobnejšo opremo, večja je tudi jedilnica. Po besedah ravnateljice Jane Grah je najpomembnejša pridobitev učno stanovanje, ki ga doslej niso imeli.