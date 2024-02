Povprečna mesečna plača v letu 2023 višja

Ljubljana, 15. februarja - Povprečna plača za leto 2023 je znašala 2220,95 evra bruto in 1445,12 evra neto. Od plače za leto 2022 je bila nominalno v bruto znesku višja za 9,7 odstotka in v neto znesku za 9,6 odstotka, realno pa v bruto znesku višja za 2,1 odstotka in v neto znesku za dva odstotka, je danes sporočil statistični urad.