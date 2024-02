Snežne razmere v visokogorju

Na strmejših pobočjih visokogorja se lahko spontano sprožijo plazovi mokrega snega. Nevarna so tudi napihana območja, predvsem okoli grebenov in vrhov, kjer se lahko ob zmerni obremenitvi sprožijo kložasti snežni plazovi.

V preteklih dneh je zlasti v visokogorju pihal zmeren, občasno močan severni veter, ki je ponekod prenašal sneg in gradil nove manjše snežne nanose. Od torka naprej se je občutno segrelo. Ničta izoterma je trenutno na nadmorski višini okoli 2300 metri. Čez dan se je snežna odeja zlasti na prisojnih pobočjih že nekoliko ojužila, ponoči pa pomrznila, nastala je skorja. Snežna odeja je neizenačena in se z višino hitro spreminja. Pod nadmorsko višino okoli 1500 metri je snega malo, v visokogorju pa so precej običajne snežne razmere za ta čas. Ob koncu tedna so se zaradi odjuge in večje količine južnega snega predvsem v visokogorju sprožili številni snežni plazovi.

Danes, v četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, a bo oblačnost nad našimi najvišjimi vrhovi. Nekoliko daljša sončna obdobja bodo predvsem sredi dneva in popoldne. Pihal bo šibak jugozahodnik, v visokogorju pa severozahodnik. Temperatura na 1500 metri bo okoli 6, na 2500 metri okoli 0 stopinj Celzija. V petek kaže, da bo oblačnosti nekoliko manj. Občasno bo povečana srednja in visoka oblačnost. Večinoma bo mirno, ali pa bodo pihali šibki krajevni vetrovi. Še nekoliko topleje bo. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 metri. V soboto in nedeljo bo pretežno oblačno in zlasti v nedeljo verjetno tudi precej megleno. Možne bodo manjše padavine. Postopno bo nekoliko hladneje. Ničta izoterma se bo v nedeljo spustila do nadmorske višine okoli 2000 metri.

V naslednjih dneh na prisojnih pobočjih še pričakujemo posamezne snežne plazove južnega snega. Predvsem strmim pobočjem se je sredi dneva in popoldne bolje izogniti. V splošnem pa se bo snežna odeja počasi stabilizirala. Nevarnost snežnih plazov bo nad okoli 1800 metri zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje.