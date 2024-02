Izrael in Hamas z recipročnimi obtožbami glede zastoja pogajanj o premirju

Tel Aviv/Gaza/Kairo, 14. februarja - Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas sta danes drug drugega okrivila za pomanjkanje napredka pri pogajanjih o novi prekinitvi ognja in izpustitvi izraelskih talcev. V luči pogovorov, ki so v torek potekali v Kairu, je izraelski premier Benjamin Netanjahu izjavil, da Izrael ne bo popuščal nerealnim zahtevam Hamasa.