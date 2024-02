Strateški svet za davke začel delo

Ljubljana, 14. februarja - Na ministrstvu za finance se je danes prvič sestal strateški svet za davke. Njegov namen je izmenjava mnenj, usmeritev in priporočil za oblikovanje predlogov ukrepov na davčnem področju, ki so v pristojnosti finančnega ministrstva. Minister Klemen Boštjančič je na srečanju ponovil, da želijo pripraviti učinkovite in celovite rešitve.