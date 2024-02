Umar: Gospodarska rast skladna s pričakovanji

Ljubljana, 14. februarja - Gospodarska rast v letu 2023, ki je bila po danes objavljenih podatkih statističnega urada 1,6-odstotna, je skladna s pričakovanji iz jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) iz začetka septembra. Visoka je bila zlasti rast investicij in gradbene aktivnosti, zmanjšal pa se je izvoz, so sporočili iz urada.