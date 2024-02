V akciji 40 dni brez alkohola letos posebna pozornost iskanju drugih virov veselja

Ljubljana, 14. februarja - Začenja se že 19. preventivna akcija 40 dni brez alkohola. Tokrat poteka pod naslovom Vir veselja in povezanosti in se še posebej osredotoča na zapolnitev praznine, ki jo opuščanje pitja pusti na posamezniku. Podatki o porabi alkohola niso spodbudni, pristojne skrbi prisotnost in normalizacija pitja alkohola v slovenski družbi.