Po Sinnerju z Vonn smučal tudi Federer

Cortina d'Ampezzo, 14. februarja - Nekdanja kraljica alpskega smučanja Američanka Lindsey Vonn in že upokojeni švicarski teniški as Roger Federer sta že leta prijatelja. Vonn je v soboto razkrila, da sta prvič skupaj smučala. Dobitnica zlate olimpijske medalje in upokojena smučarska zvezdnica je pred tem skupaj smučala s še enim teniškim igralcem, in sicer Jannikom Sinnerjem.