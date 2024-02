Kralji Anžeta Kopitarja visoko poraženi v Buffalu

Buffalo, 14. februarja - Ekipa Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je v severnoameriški hokejski ligi NHL visoko izgubila v Buffalu. Sabres so zmagali kar s 7:0, saj je finski vratar v vrstah domačih Ukko-Pekka Luukkonen ubranil vseh 33 strelov gostov in je četrtič v sezoni ostal nepremagan. Kralji so 15. v ligi in edmi na zahodnem delu.