Društvo S srcem za srčke ozavešča o prirojenih srčnih napakah

Ljubljana, 14. februarja - Prirojene srčne napake so najpogostejše prirojene hibe in vzrok največ smrti zaradi prirojenih nepravilnosti, opozarjajo v društvu S srcem za srčke na današnji mednarodni dan ozaveščanja o bolezni. Na ta dan želijo podpreti osebe, ki s to boleznijo živijo, poudariti pomen ustreznega zdravljenja ter o bolezni ozavestiti širšo javnost, so sporočili.