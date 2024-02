V Kopru zaradi popravila Ljubljanske ceste nekaj dni oviran promet

Koper, 14. februarja - Zaradi popravila vozišča bodo na Ljubljanski cesti v Kopru od četrtka do prihodnjega petka nekajkrat spremenili prometni režim skozi krožišče med stadionom in stavbo banke Intesa Sanpaolo ter v okolici. Najprej bodo delne zapore le podnevi, nato ves čas. Prilagojen bo tudi javni avtobusni promet, so sporočili z Mestne občine Koper.