Apple in Microsoft v okviru akta o digitalnih trgih za nekatere storitve ne bosta prejela statusa vratarja

Bruselj, 13. februarja - Tehnološka velikana Apple in Microsoft v primeru storitev iMessage, Bing, Edge in Microsoft Advertising ne bosta veljala za t. i. vratarja, je po preiskavi v okviru akta o digitalnih o digitalnih trgih presodila Evropska komisija. Odločitev je sprejela na podlagi pojasnil, ki sta jih posredovala giganta, so sporočili iz Bruslja.