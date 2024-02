Severnoprimorski razvojni projekti predvsem na področju komunale

Kobarid, 13. februarja - Na seji sveta severnoprimorske regije so župani in ostali predstavniki občin spregovorili o razvojnih projektih in težavah, s katerimi se ob tem srečujejo občine. Med razvojnimi projekti so izpostavili predvsem komunalno infrastrukturo, zato so medse povabili ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška.