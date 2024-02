Sindikat pričakuje več posluha za potrebe zaposlenih v energetiki

Ljubljana, 13. februarja - Energetika igra ključno vlogo pri zelenem prehodu, ki mu politika in družba namenjata vse več pozornosti, a so njene potrebe ob tem pogosto spregledane, ocenjujejo v Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije. Med največjimi težavami so izpostavili pomanjkanje kadrov, ki po njihovih navedbah otežuje prenos znanja in načrtovanje poslovanja.