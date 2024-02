V Mestni hiši razstava natečajnih rešitev za projekt Baragovo semenišče

Ljubljana, 13. februarja - V Desnem atriju Mestne hiše so v ponedeljek odprli razstavo natečajnih rešitev za projekt Baragovo semenišče. Predstavljene so nagrajene in druge idejne rešitve arhitekturne in urbanistične zasnove dozidave k semenišču. Prva nagrada je pripadla skupini arhitektov, v kateri so Matej Vozlič, Denis Hitrec, Tadej Urh, Anja Rudof in Zala Babič.