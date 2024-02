SD išče poti za izhod iz politične krize

Ljubljana, 12. februarja - V SD so začeli serijo sestankov, na katerih bodo tehtali scenarije za izhod iz krize in obstoj na političnem parketu. Trenutno zaseda kolegij predsednice SD Tanje Fajon, zatem se bosta sestala še predsedstvo in konferenca. Ob nezadovoljstvu med člani Fajon pričakuje iskren pogovor o nadaljnjih korakih, padec javnomnenjske podpore je ne preseneča.