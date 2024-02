V CD desetič festival slovenskega jazza Zvončki in trobentice

Ljubljana, 13. februarja - V Cankarjevem domu (CD) so pripravili deseti festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice. Zaradi porasta domače jazzovske ponudbe so ga tokrat raztegnili v dva dneva. Potekal bo kot dvodnevni showcase dogodek, na katerega so povabili tudi promotorje iz tujine. Festival bodo odprli Lilamors, sklenili pa Krajnčan Brothers.