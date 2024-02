Na Goriškem se začenja prenova Trga Evropa

Nova Gorica/Gorica, 12. februarja - Začenja se prenova Trga Evropa ob novogoriški železniški postaji, ki si ga delita Nova Gorica in Gorica. Prenova predstavlja eno pomembnejših investicij vzdolž t. i. EPK Distrikta, ki bo osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 Nova Gorica-Gorica, so sporočili iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO.