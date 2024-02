Lanišek, Penca, Orel in Ekar dobitniki Bloudkovih nagrad za 2023

Brdo pri Kranju, 11. februarja - Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport, so za leto 2023 danes prejeli smučarski skakalec Anže Lanišek za vrhunski mednarodni športni dosežek, trojica pa za življenjsko delo v športu, to so Janez Penca, Vojko Orel in Franc Ekar. Slednji, nekdanji predsednik Planinske zveze Slovenije, se je v imenu nagrajencev zahvalil za priznanja.