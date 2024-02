Kopitarjevi kralji ustavili najbolj vročo ekipo lige

Los Angeles, 11. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma premagali Edmonton Oilers s 4:0. S tem so najbolj vroči zasedbi lige zadali šele drugi poraz na zadnjih 19 tekmah. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je prispeval podajo pri zadnjem golu Quintona Byfielda.