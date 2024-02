Bankirke brez težav, obalni derbi Koprčankam

Ljubljana, 10. februarja - V modri skupini 1. DOL Sportklub za ženske sta bili danes odigrali dve tekmi. Odbojkarice Nove KBM Branik so brez težav ugnale Gen-I Volley in samo potrdile drugo mesto, spet pa sta izenačen dvoboj odigrali obalni ekipi, tretjič na četrti medsebojni tekmi sezone so bile boljše Koprčanke, drugič so zmagale s 3:2, čeprav je Ankaran že vodil z 2:1.