Še 22. zmaga odbojkarica Calcita

Šempeter v Savinjski dolini, 9. februarja - Osmi krog v modri skupini 1. DOL za ženske sta na tekmi v Šempetru odprli ekipi Sip Šempetra in Calcit Volleyja. Presenečenja ni bilo, Kamničanke so kljub izgubljenemu prvemu nizu, šestemu v sezoni, vknjižile 22. zmago in samo potrdile prvo mesto na prvenstveni razpredelnici.