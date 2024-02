V Izoli danes festival refoška Refuscus mundi

Izola, 10. februarja - V izolski Manziolijevi palači bo danes popoldne potekal mednarodni vinski festival Refuscus mundi - Svet refoška. Kot so napovedali organizatorji, bo 45 vinarjev iz Slovenije, Hrvaške in Italije predstavilo vse sloge vina iz sorte refošk. Poleg tradicionalnega istrskega črnega vina in kraškega terana bodo med drugim točili roseje in desertna vina.