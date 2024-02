Dortmund zanesljivo do novih treh točk

Dortmund, 9. februarja - Nogometaši Borussie Dortmund so v prvi tekmi 21. kroga nemške lige premagali Freiburg s 3:0 in po točkah ujeli tretjeuvrščeni Stuttgart. Ta bo tekmo tega kroga igral v nedeljo, že v soboto pa bo osrednji derbi kroga, ko se bosta v Leverkusnu pomerila vodilni ekipi bundeslige Bayer in Bayern.