Slovenske skakalke z ogromno prednostjo najboljše v Planici, Malovrh zaradi prehitrega starta brez naslova

Planica, 9. februarja - Slovenska ženska ekipa v smučarskih skokih je na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici osvojila zlato medaljo. Ajda Košnjek, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj in Tina Erzar so za kar 114,6 točke ugnale Japonsko. Na poti do medalje je bila tudi kombinatorka Tia Malovrh, a je bila zaradi prehitrega starta diskvalificirana.