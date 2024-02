Začenja se vojaška vaja pilotov in kontrolorjev združenega ognja

Postojna, 12. februarja - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo danes začela vaja usposabljanja pilotov in kontrolorjev združenega ognja, v kateri ob slovenskih silah sodelujejo ameriška letala F-16. Letalske in artilerijske posadke se bodo štiri dni urile v zagotavljanju ognjene podpore in izvajanju taktičnega poleta, so sporočili z obrambnega ministrstva.