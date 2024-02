Meta namerava označevati z umetno inteligenco ustvarjene slike

New York, 10. februarja - Ameriški tehnološki velikan Meta namerava na svojih družbenih omrežjih uvesti posebno oznako za slike, ki so bile ustvarjene z orodji za generativno umetno inteligenco drugih tehnoloških podjetij, so ta teden poročali tuji mediji. Sistem naj bi bil na omrežjih Facebook, Instagram in Threads vzpostavljen v nekaj mesecih, so prepričani v Meti.