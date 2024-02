Festival gorniškega filma s 35 tekmovalnimi filmi in slovenskim za začetek

Ljubljana, 12. februarja - Festival gorniškega filma je prispel do svoje polnoletne izvedbe, ki se bo začela nocoj v ljubljanskem Cankarjevem domu. Polnoletnost bo obeležil z najbogatejšim programom doslej, saj so organizatorji v tekmovalni del uvrstili 35 filmov najnovejše domače in svetovne gorniške produkcije. Odprl ga bo slovenski filmi Viharnik z roba.