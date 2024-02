V Mehiki ogromen upad števila metuljev vrste monarh

Ciudad de Mexico, 9. februarja - V Mehiki so na območjih prezimovanja zabeležili ogromen upad števila metuljev vrste monarh v primerjavi z lanskim letom, so v sredo opozorili strokovnjaki. Ocenjujejo, da se je število zmanjšalo predvsem zaradi podnebnih sprememb in uporabe pesticidov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.