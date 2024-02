Storitve T-2 trenutno nedostopne

Ljubljana, 9. februarja - Zaradi splošne napake je prišlo do izpada vseh storitev telekomunikacijskega operaterja T-2, so v družbi prek družbenih omrežij obvestili uporabnike. Zagotovili so, da težavo intenzivno odpravljajo. "Potrudili se bomo, da bodo storitve delovale nemoteno v čim krajšem času," so dodali.