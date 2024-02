V Kinodvoru premierno peti del animirane serije o Mačku Muriju

Ljubljana, 10. februarja - V Kinodvoru bodo popoldne premierno predvajali novi, peti del priljubljene serije o slavnem mačku Kajetana Koviča in njegovih prijateljih z naslovom Maček Muri: Ples. Ob najnovejšemu delu animirane miniserije v režiji Jerneja Žmitka bodo zavrteli še tretji in četrti del: Tekma in Kosilo. Sledil bo glasbeni nastop Klemna Slakonje in Janeza Dovča.