Rusija in Ukrajina izvedli nove napade z droni

Kijev/Moskva, 9. februarja - Rusija je ponoči nad Ukrajino izstrelila 16 brezpilotnih letalnikov tipa šahed, so danes sporočili iz Kijeva in dodali, da je ukrajinska zračna obramba deset dronov sestrelila. Iz Moskve so medtem sporočili, da je ruska zračna obramba sestrelila 19 ukrajinskih dronov. O žrtvah in škodi zaenkrat niso poročali.