Na SiGledal zaživel nov portal Slovenska dramatika v prevodih

Ljubljana, 8. februarja - Na spletnem portalu uprizoritvene dejavnosti SiGledal je danes zaživel nov portal Slovenska dramatika v prevodih (Slovene Drama in Translation), ki so ga zasnovali po vzoru nekaterih drugih evropskih držav, denimo Nemčije in Finske, kot referenčno točko za seznanjanje strokovne publike s sodobno dramsko pisavo.