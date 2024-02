Boston na vrhu lige NBA, Cleveland na drugo mesto vzhoda

Boston, 8. februarja - Golden State Warriors so prvič po novembru v košarkarski ligi NBA zmagali na dveh zaporednih gostovanjih. Andrew Wiggins je z 21 točkami in desetimi skoki vodil bojevnike do zmage s 127:104 nad Philadelphio. Kristaps Porzingis pa je dosegel osebni rekord z 31 točkami in popeljal vodilno ekipo lige Boston Celtics do zmage proti Atlanti s 125:117.