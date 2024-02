Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 2.)

Ljubljana, 7. februarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je predsednica SD Tanja Fajon ob srečanju s premierjem Robertom Golobom izrazila prepričanje, da lahko izvršna oblast kljub težavam, ki vključujejo afero sodna stavba, nadaljuje delo. Pisale so tudi, da so tuji delavci, ki sodelujejo pri izgradnji drugega tira, napovedali stavko.