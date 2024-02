Pošta Srbije s priložnostnimi znamkami v čast treh Slovencev

Beograd, 7. februarja - Pošta Srbije bo 13. februarja izdala priložnostne poštne znamke Srbija-Slovenija: Naši velikani, posvečene trem znanim Slovencem, ki so s svojim delovanjem in dosežki vplivali tudi na zgodovino srbskega naroda. Kot so danes pojasnili na svoji spletni strani, bodo znamke posvečene Juriju Vegi, Francu Miklošiču in Frideriku Preglu.