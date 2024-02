Vreme: Oblačno, občasno bo lahko rosilo

Ljubljana, 7. februarja - Zvečer in ponoči bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, občasno bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severu malo pod lediščem, drugod od 1 do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.