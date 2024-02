V Mini teatru premiera igre Volk in kozlički v Waltlovi režiji

Ljubljana, 8. februarja - Prešernov dan bodo v Mini teatru počastili s premiero obnovljene lutkovne predstave Volk in kozlički, ki sta jo po pravljici bratov Grimm priredila Jan Grabowski in Nina Skrbinšek. Pod režijo obnovljene predstave iz leta 2001 se podpisuje Robert Waltl, v njej pa igrajo Barbara Vidovič, Robert Korošec in Anže Zevnik.