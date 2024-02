Modra ptica Andreju E. Skubicu za roman Lahko bi umrl na tem kavču z mano

Ljubljana, 7. februarja - Modro ptico letos prejme Andrej E. Skubic za mladinski roman Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Avtor stke kompleksno zgodbo, ki se ne ogiba zahtevnejših plati odraščanja, in hkrati z veliko empatije do mladih in odraslih ter humorjem junake vodi čez čeri, je zapisala komisija, ki je nominirala še dela Irene Androjna, Simone Semenič in Nine Valič.