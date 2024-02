TotalEnergies lani z rekordnim čistim dobičkom

Pariz, 7. februarja - Francoski energetski velikan TotalEnergies je lani ustvaril 21,4 milijarde dolarjev (nekaj manj kot 20 milijard evrov) čistega dobička, kar je štiri odstotke več kot leto prej in največ v zgodovini družbe. K temu so pripomogli dobri rezultati enot za zemeljski plin in električno energijo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.