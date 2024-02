Mladinski center Žalec letos z novimi projekti

Žalec, 10. februarja - Mladinski center Žalec je letos med drugim začel solidarnostni projekt Povezani v različnosti: slovensko-albanski dialog, zanj pa so pridobili tudi nekaj evropskih sredstev. S tem projektom, ki naslavlja problematiko priseljenstva, želijo prispevati k prepoznavanju in povezovanju različnih kultur v lokalnem okolju, so sporočili iz centra.