Slovenski kulturni praznik obeležujejo tudi Slovenci izven domovine

Trst, 7. februarja - Slovenski kulturni praznik obeležujejo tudi Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu. Osrednji dogodek Slovencev v Italiji je bil letos združen s proslavo Mestne občine Nova Gorica, slavnostni govornik je bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Do konca februarja se bo v luči praznika v zamejstvu in po svetu zvrstilo več dogodkov.

V Italiji bo Založba Mladika na dan slovenskega kulturnega praznika 8. februarja v Peterlinovi dvorani razglasila in podelila nagrade nagrajencem 52. literarnega natečaja revije Mladika. Častni gost in govornik bo pesnik in pisatelj, Prešernov nagrajenec Miroslav Košuta. V ponedeljek, 12. februarja, pa bo prav tako v Peterlinovi dvorani zvečer Prešernova proslava z odkritjem doprsnega kipa Alojza Rebule, ki jo pripravljata Slovenska prosveta in Društvo slovenskih izobražencev.

Že v ponedeljek so sicer v sklopu Slo(ve) Ronke - Odsev identitet v občinskem avditoriju Kulturnem domu odprli fotografsko razstavo Žarišča slovenske kulture Marka Vogriča. Razstavo prirejata Fotoklub Skupina75 in Slovensko jezikovno okence občine Ronke.

V Avstriji bo 8. februarja v dvorani Interkulturnega prireditvenega centra iKult v Celovcu osrednja slovenska koroška slavnostna prireditev ob Prešernovem dnevu, ki so jo naslovili Kultura, draga si mi...

Na Hrvaškem bo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v Reki v Hrvaškem kulturnem domu na Sušaku prav tako 8. februarja. Dramska skupina iz Štandreža pri Gorici v Italiji bo v slovenskem jeziku uprizorila komedijo Pamela Carla Goldonija. Dogodek prireja Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije in mesta Reka ter Slovensko kulturno društvo Oljka iz Poreča.

Na Madžarskem bo proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja v Slovenskem domu v Monoštru. Prirejata jo Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava.

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika v Luksemburgu so letos na prireditvi v Kulturnem centru Drescherhaus v torek posvetili slovenskemu pesniku Srečku Kosovelu. Pripravila sta ga Slovensko društvo v Luksemburgu - Slolux v sodelovanju z društvom d'Breck.

V Bosni in Hercegovini so v torek slovenski kulturni praznik v Banjaluki obeležili s koncertom violončelistke Lidije Paulin. Dogodek je pripravilo Društvo Slovencev Republike srbske Triglav Banja Luka. V Srbiji bodo 8. februarja v Beogradu predstavili deveto številko časopisa Slovenika: časopisa za kulturo, znanost in izobraževanje, ki jo pripravlja Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji.

V Nemčiji bo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 24. februarja v Ingolstadtu, pripravlja jo Slovensko kulturno in prosvetno društvo Lastovka Ingolstadt. V ZDA pa bo proslava ob Prešernovem dnevu s slovenskim jazzom, poezijo in razstavo del slovenskega likovnega umetnika Gregorja Peruška 8. februarja v Slovenskem narodnem domu in dvorcu v Clevelandu, pripravlja jo Clevelandsko kurentovanje.