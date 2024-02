V EU dogovor o reformi schengenskega zakonika za okrepitev prostega gibanja

Bruselj, 7. februarja - Evropski parlament in države članice so v torek dosegli dogovor o reformi schengenskega zakonika, ki naj bi z jasnejšimi pravili omejil uvajanje začasnega mejnega nadzora in okrepil prosto gibanje znotraj območja. Dogovor morata pred uveljavitvijo še enkrat potrditi tako parlament kot Svet EU.